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فن

زوجة سامي العدل غاضبة من المهرجان القومي للمسرح.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:38 م
ماجدة نور الدين -
ماجدة نور الدين - سامي العدل
شيري نبيل
عبرت الفنانة والكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين، أرملة الفنان سامي العدل، عن غضبها من خلو قائمة المكرمين بالمهرجان القومي للمسرح من اسم زوجها الراحل سامي العدل.

وقالت ماجدة نور الدين تعليقا على غياب اسم زوجها سامي العدل عن المكرمين وكذلك غياب صورته عن الأفيش الدعائي للمهرجان "إن سامي العدل هو الفنان الوحيد الذي حصل على جائزة عالمية للمسرح عن مسرحية "طبول فاوست" في مهرجان عالمي، وهي جائزة لم يحصل عليها أي فنان آخر".

وأضافت ماجدة نور الدين في تصريحات "أليس من الحق أن توضع صورة سامي العدل وسط هذه البوتقة الرائعة من الفنانين، أليست جائزته من لجنة تحكيم دولية رئيسها ياباني وأعضاؤها كلهم غير عرب تدفعه لتكريمه".

يذكر أن التكريمات أثارت غضب عدد كبير من أبناء الفنانين الراحلين، منهم ابنة سهير الباروني، وابن توفيق الدقن، وأيمن بهجت قمر، وغيرهم كثيرون.

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