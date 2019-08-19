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حوادث

حاول التحرش بها..تقتل حماها بسكين في المقطم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 03:09 م
المتهمة بقتل حماها
المتهمة بقتل حماها
محمد صبرى
شهدت منطقة الزلزال بالمقطم جريمة قتل اليوم طعنت زوجة شابة حماها الموظف بالمعاش ببسكين فى صدره بعد أن حاول التحرش بها وممارسة الرزيلة معها .تم ضبط المتهمة ، وامر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المقطم من الأهالي بشخص متوفي بالعقار رقم 1 مساكن اسبيكو منطقة الزلزال ـ دائرة القسم .

على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة .

بالإنتقال وإجراء المعاينة عثر علي جثة مواطن ٦٦ سنة بالمعاش ومقيم بمحل البلاغ في وضع الجلوس بأرضية الصالة " يرتدي ملابسه كاملة " وبه جرح طعني بالصدر وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره علي سكين ملوثة بالدماء .

بسؤال زوجة نجل المتوفي ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت بأنها حال عودتها للشقة سكنها عثرت علي جثة المتوفي ونفت علمها بملابسات الحادث.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية زوجة نجل المجني عليه وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

ومن خلال إعادة مناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة ، وأقرت بأنها حال تواجدها بالشقة صحبة المجني عليه واستغراقها فى النوم فوجئت بقيامه بملامسة أجزاء من جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها ، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها وقام بمعاودة ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغ مالي مقابل ممارسته الرزيلة معها،فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " سكين " محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته وقامت بمغافلتهم ووضع السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضًا حال إمساكه بالسلاح .

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