جاتوه بحفل زفاف..خروج 31 مصابا بحالة تسمم فى الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن خروج 31 مصابا بحالة تسمم لتناولهم "جاتوه" بحفل زفاف عروسين بإحدى القرى السياحية بطريق "طنطا _ المحلة " عقب تلقيهم الإسعافات الأولية بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي المحلة العام.





صرح بذلك الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أن كافة المصابين تلقوا الرعاية الصحية والعلاجية كاملة عقب إصابتهم بحالات تسمم جماعي لتناولهم وجبات جاتوه "فاسد" .





تلقي اللواء طارق حمزه مدير أمن الغربيه إخطارا من مأمور مركز شرطة المحله يفيد بورود بلاغ من شرطه النجده يفيد بالواقعة.





صرح بذلك الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام ، لافتا إلى أنه باشر علي الفور بنفسه تقديم الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لإنقاذ ارواح المصابين بحالات تسمم غذائي وذويهم باقسام الاستقبال والطوارئ.





وتابع مدير المستشفي : " دورنا رعايه حياه المصابين والمرضي وتوفير كافه السبل والوسائل العلاجية اللازمه لتأمين حياتهم وهناك حالات تحسنت عقب إعطاء جرعات والامصال اللازمه لتطهير معدتهم .





وانتقلت القيادات الامنيه والتنفيذية الي قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفي المحله العام لمتابعه تطورات الحادث .





كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.