مخاوف لـ آبل من المنافسة الشرسة مع سامسونج بسبب التعريفات الجمركية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل Apple أعرب عن مخاوفه من المنافسة الشديدة وغير العادلة التي ستشكلها شركة سامسونج Samsung Electronics، حيث أنها سوف تحصل على ميزة لأن منتجاتها على عكس آبل لن تخضع للتعريفة الجمركية عند استيرادها من قبل الولايات المتحدة.



جاءت تلك التصريحات من كوك خلال اجتماع عشاء جمعه مع ترامب، مساء الجمعة الماضي، في نادي الجولف الذي يمتلكه الرئيس الأمريكي في نيوجيرسي.



وقال ترامب تلك التصريحات للصحفيين خلال استعداده للعودة إلى واشنطن. ومن المقرر أن يتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على جميع منتجات آبل في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.



وقال ترامب إن كوك إشتكي من صعوبة التنافس مع شركة Samsung إذا تم إخضاع منتجات Apple لتعرفة جمركية، وأضاف ترامب أعتقد أنه قدم حجج منطقية.



وتتأثر آبل بتلك التعريفات لأنها تصنع غالبية أجهزتها في الصين قبل استيرادها إلى الولايات المتحدة، بينما تصنع سامسونج في العديد من البلدان الأخرى بما في ذلك فيتنام وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين. هذا يعني أن تأثير التعريفة الجمركية سيكون أقل بكثير على سامسونج من تأثيره على آبل.