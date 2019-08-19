جونسون وترامب يناقشان العلاقات التجارية بين بريطانيا وأمريكا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين قبيل قمة لمجموعة السبع في فرنسا مطلع الأسبوع القادم.



وقال متحدث باسم مكتب جونسون "بحثا القضايا الاقتصادية وعلاقاتنا التجارية، وأطلع رئيس الوزراء الرئيس على أحدث تطورات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. يتطلع الزعيمان إلى الالتقاء خلال القمة."



ويجري جونسون جولة أوروبية تشمل ألمانيا وفرنسا قبل مشاركته في قمة مجموعة السبع، حيث يحاول رئيس الحكومة البريطانية إقناع الأوروبيين بإعادة التفاوض حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



