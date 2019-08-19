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حوادث

بعد تسمم 61 معزوما.. قرار جديد من النيابة بخصوص طباخ فرح الموت بالشرقية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:10 م
تسمم غذائي
تسمم غذائي
محمد الطحاوي
قررت نيابة مركز الزقازيق اليوم إخلاء سبيل طباخ عقب التحفظ عليه نتيجة تسمم ما يقرب من 61 حالة من المعازيم عقب تناول وجبة في أحد الأفراح بقرية غزالة لحين ورود تحريات المباحث وتحرير المحضر اللازم.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الحالة الصحية للمصابين من مختلف الأعمار من أبناء قرية غزالة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لإصابتهم باشتباه نزلات معوية حادة إثر تناولهم لوجبة غذائية بحفل زفاف بالقرية، مما تسبب في إصابتهم بآلام بالبطن ومغص شديد.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه تم نقل 31 حالة لمستشفى صيدناوي الجامعي و15 حالة لمستشفى الزقازيق العام و15 حالة لمستشفى الأطفال صيدناوي،لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية للاطمئنان على حالتهم و تماثلهم للشفاء.

ويتابع محافظ الشرقية مع وكيل مديرية الشئون الصحية الحالات المصابة أولًا بأول للاطمئنان عليها ، مشددًا على عدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء ، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم.

وأصدر الدكتور "هشام مسعود" وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية تعليمات مشددة لمدير عام الطب الوقائي بالمديرية باصطحاب فريق من إدارة مراقبة الأغذية و صحة البيئة لاتخاذ الإجراءات الوقائية و سحب عينات مياه مرشحة من منازل الحالات المصابة بالقرية ومنازل مجاورة وسحب عينات من محطة تحلية رفع الزراعة وسحب عينات من المياه الجوفية بالقرية ، وسحب وجبة غذائية كاملة وإرسالها للمعمل المشترك بالزقازيق والمعامل المركزية بالقاهرة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ اللازم قانونًا في هذا الشأن.

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