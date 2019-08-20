بالأبيض والأسود... احدث ظهور لـ زاب ثروت .. شاهد

نشر الفنان زاب ثروت صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصورة والفيديوهات " إنستجرام "وعلق زاب ثروت على الصورة قائلا: "في عالم مليء بالتوجهات، أريد أن أظل تقليديًا".وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :فخامة - ايه العظمة دى -- مالك المدينةيستعد المطرب زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.