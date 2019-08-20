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فن

بالأبيض والأسود... احدث ظهور لـ زاب ثروت .. شاهد

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:19 ص
زاب ثروت
زاب ثروت
القسم الميدانى
نشر الفنان زاب ثروت صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصورة والفيديوهات " إنستجرام "

وعلق زاب ثروت على الصورة قائلا: "في عالم مليء بالتوجهات، أريد أن أظل تقليديًا".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

فخامة - ايه العظمة دى -- مالك المدينة

يستعد المطرب زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.

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