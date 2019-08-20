بنشربها معكرة.. سكان الشرابية يشكون تغير شكل ولون مياه الشرب

شكا المواطن أحمد إسماعيل المحروقى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغير شكل ولون مياه الشرب بمنطقة الشرابية بالقاهرة



وقال فى رسالته: إن المياه تنزل من الصنبور مليئة بالأتربة والشوائب، راجيا المسؤولين سرعة التدخل حيث أن الأمر يهدد صحة الصغار والكبار، وخاصة فى فصل الصيف لا يستطيع الاهالي الاستغناء عن مياه الشرب



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