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بين الناس

بنشربها معكرة.. سكان الشرابية يشكون تغير شكل ولون مياه الشرب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 09:20 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد إسماعيل المحروقى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغير شكل ولون مياه الشرب بمنطقة الشرابية بالقاهرة

وقال فى رسالته: إن المياه تنزل من الصنبور مليئة بالأتربة والشوائب، راجيا المسؤولين سرعة التدخل حيث أن الأمر يهدد صحة الصغار والكبار، وخاصة فى فصل الصيف لا يستطيع الاهالي الاستغناء عن مياه الشرب

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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