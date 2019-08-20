ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام ماجد وحسن الرداد ومحمد عبد المنصف في الجيم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:49 ص
أحمد البهى
نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه على إنستجرام، صورة، تجمعه بالفنان حسن الرداد وحارس المرمى محمد عبد المنصف، حيث ظهر الثلاثى فى الجيم اثناء ممارسة الرياضة .

يذكر ان أخر أعمال هشام ماجد هو مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى ، وشاركت فى بطولته الفنانة دنيا سمير غانم .

أما حسن الرداد فقد خاض الماراثون الرمضانى بمسلسل " الزوجة 18 " ، والذى شاركته فى البطولة كل من "ناهد السباعي وإيناس كامل وشيماء سيف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب البرنسيسة .. مى عز الدين توجه رسالة لـ دنيا سمير غانم

بعد ظهورها بـ ساقين عاريتين.. ناهد السباعي: سيبونى أتحاسب عند ربنا

بـ الهوت شورت.. ناهد السباعي تمارس بعض التمارين الرياضة

بـ صورة.. ناهد السباعي تؤدي أحد تحديات تدريب الـ pole dance

شاهد.. ناهد السباعي في البحر

ترشيحاتنا

غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

ليسوا أسرى حرب.. الخرباوي: عناصر الإخوان في السجون على ذمة قضايا وجرائم

اخبار النادي الاهلي .. شريف عبد المنعم يفتح النار على وليد أزارو.. ورقصة الوداع لـ لاسارتي

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

بعد التعاقد رسميا.. ميتشو يقود سفينة الزمالك فى البحث عن البطولات وحل أزمات

اعتزال اليسا الغناء.. رسائل النجوم لـ ملكة الاحساس: قرارك ليس ملكك.. نبدع وسط العصابات.. الوسط غابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل