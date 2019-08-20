هشام ماجد وحسن الرداد ومحمد عبد المنصف في الجيم

نشر الفنان هشام ماجد عبر حسابه على إنستجرام، صورة، تجمعه بالفنان حسن الرداد وحارس المرمى محمد عبد المنصف، حيث ظهر الثلاثى فى الجيم اثناء ممارسة الرياضة .يذكر ان أخر أعمال هشام ماجد هو مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضى ، وشاركت فى بطولته الفنانة دنيا سمير غانم .أما حسن الرداد فقد خاض الماراثون الرمضانى بمسلسل " الزوجة 18 " ، والذى شاركته فى البطولة كل من "ناهد السباعي وإيناس كامل وشيماء سيف".