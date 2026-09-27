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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. قافلة للمرأة بأسيوط ولقاءات أدبية في صالون الثقافة الجماهيرية وأنشطة بالمحافظات الحدودية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات هذا الأسبوع، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات حتى السبت 3 أكتوبر المقبل، بمختلف المحافظات، وتشمل عروضا فنية، وقوافل ثقافية، ولقاءات أدبية، إلى جانب الورش التدريبية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الوصول إلى مختلف الفئات، ودعم المواهب وتشجيع المشاركة في الحياة الثقافية.


قافلة ثقافية للمرأة بأسيوط ضمن مبادرة "بصمة"

تنطلق في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد بقصر ثقافة أسيوط، فعاليات القافلة الثقافية الرابعة للمرأة "الثقافة والإبداع" ضمن مبادرة "بصمة"، والتي تنظمها هيئة قصور الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفكري.
وتتضمن برنامجا تدريبيا بعنوان "التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال" يشارك به نخبة من المتخصصين، إلى جانب عدد من الورش الفنية والحرفية للمرأة، وتستمر حتى 1 أكتوبر المقبل.

5 لقاءات في صالون الثقافة الجماهيرية

تنظم هيئة قصور الثقافة لقاءات متنوعة ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية المقام شهريا لنشر الوعي المجتمعي والثقافي بالمحافظات. 
ويشمل هذا الأسبوع 5 لقاءات، تبدأ غدا الاثنين مع لقاء بعنوان الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، في العاشرة صباحا بكلية الآداب بجامعة المنوفية، ويشهد بيت ثقافة السرو بدمياط لقاء صباح يوم الثلاثاء 29 سبتمبر بعنوان "الأدب والتحولات.. رؤية تاريخية للأدب العربي الأندلسي"، كما يعقد بقصر ثقافة الإسماعيلية لقاء في اليوم نفسه بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، إلى جانب لقاء ببيت ثقافة إدفو بأسوان بعنوان "الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية"، في السابعة مساء.
وتختتم الفعاليات مساء الأربعاء 30 سبتمبر مع لقاء بعنوان "الهجرة غير الشرعية المخاطر والطموح"،  ببيت ثقافة القصير بمحافظة البحر الأحمر.


لقاءات توعوية وتثقيفية ضمن حملة "بالوعي تبنى الأوطان"

تواصل هيئة قصور الثقافة فعاليات حملة "بالوعي تبنى الأوطان" المقامة بالتعاون مع مجلة حواء، وبمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين.
وتشمل الفعاليات لقاءات تثقيفية وتوعوية موجهة إلى الأسر والشباب والأطفال، وتنفذ اليوم الأحد بقصر ثقافة روض الفرج، وفي الأربعاء 30 سبتمبر بقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.


فعاليات متنوعة في شارع الفن بالمحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة الخميس والجمعة المقبلين برنامجا متنوعا في محافظات كفر الشيخ، الإسكندرية، أسوان، بني سويف، الإسماعيلية، قنا، والمنيا، ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، في سياق خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة.
وتشمل الفعاليات عروضا فنية وورشا إبداعية وأنشطة تفاعلية للأطفال بالإضافة إلى المسابقات الثقافية، وفقرات اكتشاف المواهب.

أنشطة "المواجهة والتجوال" تصل البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر هذا الأسبوع فعاليات متنوعة تزامنا مع المرحلة السابعة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال" بالتعاون مع قطاع المسرح.
وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد بمدينة الشلاتين، وتشهد تقديم ورش فنية وتدريبية، وعروضا مسرحية ومعرضا للكتاب وغيرها، وتتواصل الفعاليات غدا الاثنين بقرية رأس حدربة، يليها قرية أبو رماد، ومدينة حلايب وغيرها من المناطق الحدودية، وذلك بالتنسيق مع قطاعات وزارة الثقافة وعدد من الوزارات الأخرى، ومؤسسة "حياة كريمة".

كما تضم الأجندة الأسبوعية ندوات أدبية ولقاءات تثقيفية، إلى جانب الورش الفنية والحرفية، وعروض الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، وجولات أتوبيس الفن الجميل، والأنشطة المنفذة احتفالا بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية برامج وزارة الثقافة مختلف المحافظات

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