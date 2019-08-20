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فن

الإفراج عن آخر حلقات مسلسل الدائرة بعد منع عرضها لمدة عامين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:01 ص
مشهد من مسلسل الدائرة
مشهد من مسلسل الدائرة
أحمد البهى
أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "الدائرة" والذى تم عرضه عام 2017 عبر قناة StarTV، عرض الحلقة الحادية عشرة والاخيرة من المسلسل، والتى كانت قد منعت من الإذاعة، بسبب قلة نسبة مشاهدة العمل آنذاك .

وأوضحت أنه من المقرر ان يتم عرض الحلقة الاخيرة من المسلسل ، اليوم ، عقب عامين كاملين من المنع ، بعد أن شهد العمل ارتفاعا فى نسبة المشاهدة عبر المواقع الالكترونية، ما دفع القناة العارضة للافراج عن الحلقة، أملا فى تحقيق نسب مشاهدة .

العمل تدور أحداثه حول فريق أمني تم تعيينه من قبل مديرية الأمن في إسطنبول، ومهمته العمل في سرية تامة، من أجل حل الملابسات غير المفهومة لقضايا أمنية خطيرة.

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