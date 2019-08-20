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أخبار العالم

بسبب بريكست.. رئيس الوزراء البريطاني يهاجم زعيم المعارضة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:36 ص
جيرمي كوربن
جيرمي كوربن
شريف سيد
هاجم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، زعيم المعارضة جيرمي كوربين، بسبب رفضه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكتب بوريس جونسون في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "يرغب جيرمي كوربين في إلغاء نتائج الاستفتاء على الخروج، وكذلك يجادل في البريكست منذ سنوات".

وأضاف بوريس جونسون: "أنا ملتزم بقيادة بلادنا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ البريكست بحلول 31 من أكتوبر المقبل".

وتابع بوريس جونسون قوله: "أنا مستعد للعمل مع أصدقائنا وحلفائنا من أجل إيجاد اتفاق حول الخروج، لكن في حالة أردت أنت اتفاق جيد لبريطانيا، يجب أن تكون مسعد لذلك".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أعلن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر المقبل، حتى إذا لم تصل بلاده إلى اتفاق بشأن الخروج.

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