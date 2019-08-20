بروتوكول تعاون بين العدل والمحامين.. تعرف على التفاصيل

وقع وزير العدل ونقيب المحامين سامح عاشور اليوم، بروتوكول تعاون، وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.





أكدت نقابة المحامين أن بروتوكول التعاون خاص بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى.. وأنه قد نص على قيام المحاكم نفاذا لنص المادة (187) من تعديلات قانون المحاماة الصادر برقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 147 لسنة 2019 بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعوى أو الطعون على اختلاف درجاتها بالمبالغ التالية:





1- خمسين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية.





2- خمسة وسبعين جنيهًا في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية.





3- مائة جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري.





4- مائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.





5- خمسمائة جنيه تستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.



