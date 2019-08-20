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حوادث

السم البني.. حبس عاطلين 4 أيام لاتجارهما في الحشيش بالمطرية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:03 م
صورة أرشيفية - حشيش
صورة أرشيفية - حشيش
محمد العيسوى
أمرت نيابة المطرية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى بشأن لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة "جوهر الحشيش".

كما أمرت النيابة -بحسب بيان الثلاثاء- بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل بها، فيما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطلين، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,100 كيلو جرام - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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