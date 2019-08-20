يحسن الذاكرة ويزيد من القدرة الجنسية..فوائد مذهلة لـ سمك السردين

سمك السردين يتمتع بمذاق مختلف و لذيذ مما يدفع العديد من الناس إلى تناوله، كما يتمتع سمك السردين باحتوائه على المعادن المهمة للجسم، مثل الحديد، والفسفور، والكالسيوم، والصوديوم، والسيلينيوم، والنحاس، واليود، كما يحتوى على العديد من أنواع الفيتامينات، مثل فيتامين ب2، وب3، والثيامين، والفولات، وفيتامينات د، وب12.





كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناول سمك السردين فيما هو تالى:



-يحسن عمل الذاكرة وينشطها

-يخفف من آلام المغص وقرحة المعدة

- يخلصك من الاكتئاب

-يساعد فى التخلص من الوزن الزائد

-يزيد من القدرة الجنسية بالأخص عند الرجال

-يحمي من الإصابة بالتجلطات والسكتات القلبية

-يقوى الأسنان ويحميها من الهشاشة والتسوس لاحتوائه على عنصر الكالسيوم.

-يحافظ على البشرة ويمنحها النضارة والصفاء.

-يقلل من فرصة ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن.

-يقوي الشعر من بصيلاته، ويحميه من التساقط

-يحمي من الإصابة بمرض الضمور البقعي

-يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 50%





