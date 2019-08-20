ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم ملاكي بميكروباص

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:15 م
حادث مرورى
حادث مرورى
أيمن رياض
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصعيد الزراعي، وتم نقل المصابين والجثث للمستشفى.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سما لوط، بوقوع حادث تصادم على طريق الصعيد الزراعي أمام قرية قلوصنا بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم ٦٣٩٢ بسيارة ميكروباص أجرة بيضاء رقم ٩٤٨٣ ن ى ب، ما نتج عنه انقلاب السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع هاجر عمر عبد المجيد، وشخص مجهول الهوية وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى عرب الزينة، وإصابة عمرو احمد محمد عمران ٣٠ سنة، ومحمد جلال فتحي ٣٥ سنة، وهناء سيد عيد ٢٨ سنة، وولاء عماد محمد قناوي ٤٨ سنة، وعمرو عاطف محمد سعد سنتين، ومحمد ثابت إبراهيم ٣١ سنة، ومرعي بركات محمد ٢٦ سنة، وفاطمة على نصر محمد ٢٠ سنة، ومحمد عماد محمد قناوي ١٤ سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اهم الاخبار .. اعترافات قاتلة حماها.. كذب لاسارتي .. شوبير يهاجم محمد صلاح .. أول رسالة من إليسا لجمهورها

بعد إطلالة البكينى المثيرة للجدل.. منة فضالى تدعو الجمهور إلى المرح والتفاؤل

برشلونة يضحي بـ سواريز من أجل جوهرة يوفنتوس

براتب 11 ألف جنيه وسكن وتأمين صحي.. استمرار قبول طلبات وظائف الخليج

15 سببا ستجعلك تتناول عصير الليمون والنعناع

غيرة قاتلة تدفع مراهقا لذبح أمه وإخوته بالفأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة.. 20 صورة تكشف أناقة إطلالات إسراء عبد الفتاح فى عيد ميلادها

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد