بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم ملاكي بميكروباص

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصعيد الزراعي، وتم نقل المصابين والجثث للمستشفى.



وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سما لوط، بوقوع حادث تصادم على طريق الصعيد الزراعي أمام قرية قلوصنا بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم ٦٣٩٢ بسيارة ميكروباص أجرة بيضاء رقم ٩٤٨٣ ن ى ب، ما نتج عنه انقلاب السيارتين.



وأسفر الحادث عن مصرع هاجر عمر عبد المجيد، وشخص مجهول الهوية وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى عرب الزينة، وإصابة عمرو احمد محمد عمران ٣٠ سنة، ومحمد جلال فتحي ٣٥ سنة، وهناء سيد عيد ٢٨ سنة، وولاء عماد محمد قناوي ٤٨ سنة، وعمرو عاطف محمد سعد سنتين، ومحمد ثابت إبراهيم ٣١ سنة، ومرعي بركات محمد ٢٦ سنة، وفاطمة على نصر محمد ٢٠ سنة، ومحمد عماد محمد قناوي ١٤ سنة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.