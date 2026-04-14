الرقابةالمالية: 9.2 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس

بلغ إجمالي قيمة صافى أصول صناديق الاستثمار في الذهب نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وذلك من خلال 289 ألف حساب.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حسابات الأفراد تستحوذ على 72% من إجمالي الحسابات، يتوزعون بواقع 83% للذكور و17% للإناث، فيما تمثل حسابات المؤسسات نحو 28% من الإجمالي.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن الفئة العمرية " أكبر من 20 إلى 30 عامًا "استحوذت على النسبة الأكبر من حسابات هذا النوع من الاستثمار، بنحو 39.8%.

الجدير بالذكر أن عدد صناديق الاستثمار فى الذهب بلغ 6 صناديق .