بعد تلوثها بمياه الصرف.. قرار السيسي طوق النجاة لبحيرة التمساح بالإسماعيلية.. الصرف الصناعي سبب الكارثة.. ويؤثر بشدة على قدرتها الإنتاجية من الثروة السمكية

بحيرة التمساح هي واحدة من أربع بحيرات مائية مالحة تمر بهم قناة السويس

بحيرة التمساح تنتظر طوق النجاة.. تعاني أزمة التلوث بسبب إلقاء المخلفات ومياه الصرف والتعديات

تلوث البحيرة يؤثر بشدة على قدرتها الإنتاجية من الثروة السمكية

بعد توجيهات السيسي.. إنشاء محطة معالجة للاستفادة من المياه بدلًا من إهدارها وإيذاء المياه الأخرى

طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير البحيرات لاستعادة دورها وإزالة التعديات، وفي محافظة الإسماعيلية تعد بحيرة التمساح واحدة من أربع بحيرات مائية مالحة تمر بهم قناة السويس في شمال شرق مصر، وعمق البحيرة في الغالب لا يزيد على متر واحد، ومساحتها حوالي 14 كم 2.وعلى الرغم من خضوعها للتطهير وإزالة التعديات، خلال العام الجاري وقبل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة قناة السويس، إلا أن بحيرة التمساح تنتظر طوق النجاة مثلها مثل عدد كبير من البحيرات والتي تعاني أزمة التلوث بسبب إلقاء المخلفات ومياه الصرف والتعديات.وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، منذ أيام، عن بحيرات مصر، وعن دورها الهام الذي تحاول الدولة استعادته، قائلًا: "أنا هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت"، مشيرًا إلى أنه لن يتم تقنين الأوضاع في الأراضي المتعدي عليها إلا بعد العرض عليه.وتعاني بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية من عدد من المشكلات البيئية أهمها الصرف الصناعى، حيث تستقبل البحیرة الصرف الصناعى الخاص بالمناطق الصناعية بطریقة غیر مباشرة عن طریق محطة المعالجة بسرابیوم التي تقوم بالصرف على مصرف المحسمة ومنه إلى البحیرة وكمیاتها وفقا لتقارير رسمية المنطقة الصناعية الأولى والثانیة، وتقدر بحوالي ٢٥٠٠ م٣ / الیوم؛ المنطقة الحرة العامة للاستثمار، میاه صرف المغاسل لمصانع الملابس (مختلطًا بالصرف الصحى ویقدران معًا بحوالي ١٢٠٠ م٣ / الیوم، بإجمالي ٣٧٠٠ م٣ / الیوم من الصرف المختلط من المناطق الصناعیة).كذلك تعاني البحيرة من إلقاء المخلفات البترولیة السائلة وھي ناتجة عن النشاط البحري للسفن العابرة والورش التابعة لهیئة قناة السویس وترسانة شركة المقاولون العرب وحوادث التلوث البحري.كما تستقبل البحیرة الصرف الزراعى المحمل بمعدلات عالیة من المبیدات والأسمدة من المصارف الزراعیة مثل المحسمة، الوادي، الفرسان، البھتیمي، أبو جاموس، وتقدر الكمیة بحوالي ٢ ملیون م٣ /یوم.وتقوم عدد من المدن بالمحافظة بالصرف مباشرة على مصرف المحسمة المؤدي للبحیرة دون معالجة والصرف الصحي المعالج الخاص بمحطات المعالجة، كما تقوم بعض النوادي والبلاجات بالصرف المباشر على البحیرة، خاصة في ذروة نشاط الموسم السیاحي، والمنشآت الخاصة بهیئة قناة السویس من مساكن الهیئة.وتعاني بحيرة التمساح من إلقاء الصرف الصحى والزراعى والصناعى دون معالجة، بما يحمله من مبيدات وكيماويات وهرمونات في المجرى الملاحى لقناة السويس، وفى البحيرات المرة، والمنزلة، والتمساح التى تعتبر بمثابة المصادر الرئيسية لصيد الأسماك، الأمر الذى أدى إلى تناقص الثروة السمكية وإصابتها بالعديد من الأمراض، ومن ثم نقلها إلى مواطنى المحافظة، بالإضافة إلى إهدار 3 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.يقول النائب البرلماني أشرف عمارة، عن محافظة الإسماعيلية، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير البيئة حول أزمة بحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.وأضاف النائب البرلماني أشرف عمارة، في طلبه، أن تلوث بحيرة التمساح ناتج عن التخلص من الصرف الصحى والزراعى والصناعى بطريقة بدائية وعشوائية نتيجة صرف المياه القادمة من مصرف المحسمة دون معالجة، بما تحملها من مبيدات وكيماويات وهرمونات في مجرى بحيرة التمساح والتي تعتبر بمثابة المصدر الرئيسي لصيد الأسماك لأهالي الإسماعيلية.وأكد النائب أنه بالرغم من أهمية البحيرة لأبناء الإسماعيلية وصياديها والذين يتجاوز عددهم أكثر من 7 آلاف صياد، إلا أن تلوث البحيرة يؤثر بشدة على قدرتها الإنتاجية من الثروة السمكية، موضحا أن المياه الملوثة تؤدي إلى نفوق عدد كبير من الأسماك، وهو ما أدى إلى تناقص الثروة السمكية وإصابتها بالعديد من الأمراض، ومن ثم نقلها إلى مواطنى المحافظة.وأوضح أن بحيرة التمساح تعرضت لأعمال تجريف وردم واعتداءات شتى، أدت إلى انخفاض إنتاجيتها من الأسماك وانكماش مسطحها المائي، إضافة لتعرضها للصيد الجائر وبعض الانتهاكات، منها اقتطاع جزء من مساحتها لصالح رجال الأعمال لإقامة فيلات على البحيرة مباشرة دون مراعاة لعوامل بيئية أو احترام لقواعد تلزم المسئولين بعدم 7 اختراق حرمة البحيرات، كما أن الشواطئ والأندية المطلة على البحيرة تصرف مخلفاتها فى البحيرة بصفة دورية.وطالب النائب الحكومة بإزالة وغلق كل المصارف التى تصرف فى بحيرة التمساح، مشيرًا إلى أن أى معالجة تتم الآن ليس منها فائدة على الإطلاق، لأن هناك مصارف تقوم بالصرف بشكل يومى على البحيرة.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أن بحيرة التمساح، كانت تؤذي المياه في منطقتها، لذلك تم التفكير في معالجة المياه والاستفادة منها، وذلك خلال أخذ الفعاليات الكبرى.ويكشف مصدر تنفيذي رفض ذكر اسمه أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي تم عمل صحارة وإنشاء محطة معالجة للاستفادة من المياه بدلًا من إهدارها وإيذاء المياه الأخرى، موضحًا أنه تم تطهير البحيرة وإزالة العشوائيات على الكورنيش، وإنشاء سوق أسماك عالي المستوى.ورصدت الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف بالإسماعيلية بيانا بالمصارف التى تلقى مخلفاتها في مياه البحيرات وقناة السويس بلغ عددها نحو 20 مصرفا، منها 10 مصارف تصب في المجرى الملاحي لقناة السويس و3 مصارف تصب في بحيرة التمساح و7 مصارف تصب في البحيرات المرة والمنزلة.كما كشف تقرير حديث للمعمل المشترك بالإسماعيلية عن وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثنائية غير نهائية بالمحافظة يحظر استخدام المياه الناتجة عنها في رى الأشجار المثمرة، منها محطة معالجة سرابيوم وتصب في مصرف المحسمة الذى ينتهى إلى بحيرة الصيادين ومنها إلى بحيرة التمساح، ومحطة معالجة مدينة القنطرة غرب وتصب في مصرف شمال الإسماعيلية وينتهى عند بحيرة المنزلة، ومحطة معالجة التل الكبير وتنتهى إلى بحيرة التمساح، ورصد ارتفاع نسبة (COD) والقلوية والأكسجين المستهلك كميائيا وغاز كبريتيد الهيدروجين.وطالب التقرير بتشكيل لجنة من المحافظة وهيئة قناة السويس والرى والبيئة والزراعة والصرف لإلغاء مصبات الصرف الصحي.