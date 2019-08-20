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رياضة

وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:31 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عمرو الحلواني
أكد مسئولو اتحاد كرة اليد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح بعثة ناشئي كرة اليد الحاصلين على لقب كأس العالم بمقدونيا، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى؛ تكريما لهم على ما تم تحقيقه بحصد لقب كأس العالم.

وحصد المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي البطولة.

ويعد المنتخب الوطني أول منتخب غير أوروبي في التاريخ يتوج بلقب كأس العالم للناشئين في إنجاز كبير ورائع للرياضة المصرية.

وتأهل منتخب مصر لناشئي كرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال في الدور قبل النهائي، وفاز الفراعنة على آيسلندا فى دور الـ8 في منافسات كأس العالم قبل الانتصار على حساب سلوفينيا فى دور 16.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز بدور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28.

وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة، وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.
وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. كيف كرم السيسي ناشئي مصر أبطال العالم

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