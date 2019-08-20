تعرف على أفضل تطبيقات جوجل للحفاظ على مساحة تخزين هاتفك

يعد تطبيق ملفات جوجل "Google Files" تطبيقًا لإدارة الملفات على الهواتف الذكية، يساعدك على إفراغ مساحة تخزين الهاتف مع توصيات التنظيف والتخلص من الملفات والصور المتكررة، وأيضًا العثور على الملفات بشكل أسرع من خلال أدوات البحث والتصفح، بالإضافة لمشاركة الملفات بصورة سريعة مع الآخرين دون اتصال بالإنترنت.



ويعتبر تطبيق الملفات "Google Files" مصممًا للهواتف الذكية ذات سعة تخزينية منخفضة، ويستخدمه الكثير من مالكى هذه الهواتف في بعض الدول حول العالم مثل الهند ونيجيريا والبرازيل، وفقا لما ذكرته صحيفة "Financial Express" الهندية.



وبمجرد تثبيت التطبيق يقوم بعمل فحص شامل للملفات والصور الخاصة بك، ويقوم بحساب مساحة تخزين الهاتف، ويقدم لك توصيات بشأن الملفات والتطبيقات التي يمكنك حذفها أو الاستغناء عنها.



ويقول "توماس فوريل" مدير النمو بشركة جوجل، إن التطبيق يقلل من إجهاد إدارة الملفات على هاتفك، ويساعدك على إنجاز المهام بشكل أسرع سواء كان ذلك يعني العثور على صورتك المفضلة أو مشاركة الملفات دون الاتصال بالإنترنت، أو إزالة الملفات القديمة لجعل هاتفك يبدو وكأنه جديد.



وذكر أيضًا أن الرسائل المعاد توجيهها والملفات المكررة يمكن أن تتسبب في إنخفاض مساحة تخزين الهاتف، ففي جميع أنحاء العالم يساعد تطبيق الملفات الأشخاص على حذف أكثر من 300 نسخة مكررة من الملفات والرسائل، التطبيق قادر على العثور على الملفات واقتراح إزالتها بسرعة، باستخدام تقنية جوجل حول العالم تم تحرير 8 جيجابايت من المساحة كل ثانية، أي ما يعادل 2200 صورة تقريبًا.



ومن خلال بضع نقرات يمكنك تحرير مساحة هاتفك بسرعة وسهولة أكثر من أي وقت مضى، وحذف الصور القديمة والرسائل من تطبيقات الدردشة وإزالة الملفات المكررة ومسح التطبيقات غير المستخدمة ومسح ذاكرة التخزين المؤقتة والمزيد.



يذكر أن شركة جوجل "Google" أضافت ميزتين جديدتين سوف تكون متاحة للجميع خلال الأيام القليلة القادمة، الميزة الأولى هى الحفاظ على البطارية وتقليل إجهاد العين من خلال ميزة الوضع الليلي "dark mood"، والثانية الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة مقاطع الفيديو في وضع عدم الاتصال بالإنترنت مع عناصر تحكم جديدة مثل Skip أو Rewind أو Fast-forward.

