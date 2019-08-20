مدرب جديد لـ كينيا قبل مواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الكيني لكرة القدم، تعيين المدرب فرانسيس كيمانزي مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا لـ سباستيان مينييه، وذلك لمدة موسمين مقبلين.



وقال فرانسيس كيمانزي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الكيني لكرة القدم "قدمنا مسيرة طيبة مع المدرب السابق سباستيان مينييه وصعد بنا لأمم أفريقيا بعد غياب 15 عامًا".



ومن المقرر أن يخوض منتخب كينيا مواجهة قوية ضد مصر يوم 11 نوفمبر المقبل، في افتتاح مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.



ويلعب منتخب كينيا ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بجوار مصر وتوجو وجزر القمر.



