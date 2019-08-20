5 عناصر .. سر نجاح خلطة رضوى الشربينى فى برنامج "هى وبس"

حققت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" الذى استمر عرضه لثلاثة مواسم متتالية، انتشارًا كبيرًا، خصوصًا بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها في بعض الحلقات.



وتبدأ قناة CBC سفرة، عرض الموسم الجديد من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك من يوم الخميس المقبل.



يذاع برنامج "هي وبس" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما عرضت "سفرة" برومو البرنامج والذي ظهرت خلاله رضوى الشربيني على متن مركب نيلية، وتؤكد عودتها بموسم جديد وحلقات جديدة من البرنامج.



وقبل بدأ عرض موسم برنامجها الجديد ، نوضح فى هذا التقرير عددا من الأسباب ساعدت فى انتشار ونجاح برنامجها بشكل كبير بين شريحة الوسط النسائى بمصر .



1- اعتماد برنامجها على العنصر النسائى



يشكل العنصر النسائى فى مصر الجانب الأكبر فى نسب المشاهدة خاصة فى البرامج الاجتماعية وبرامج المهتمة بتحضير الطعام ، ووفقًا لعدد من الإحصائيات يشكل العنصر النسائى فى مصر الشريحة الأكبر فى نسب مشاهدات البرامج التى تعرض فى النهار، نظرًا لاهتمامهم الدائم بالمشاكل الأسرية وتحضير الطعام بحكم جلوس معظمهن فى المنازل لـ فترة كبيره بعكس الرجال، وهو الامر التى اعتمدت عليه رضوى الشربينى خلال برنامجها، حيث حددت الشريحة المستهدفة من المشاهدين بداية من اسم برنامجها "هى وبس " مرورًا بالموضوعات التى تتطرق للنقاش بها خلال البرنامج من موضة وطبخ وغيرها من اهتمامات النساء، وهو ما حقق لها نسب مشاهدة ثابتة وعالية .



2- تصريحات يعتبرها البعض معادية للرجال



بلوك، مصطلح ربطه نشطاء السوشيال ميديا باسم رضوى الشربينى، وتسبب فيديو نشره عدد من النشطاء على السوشيال ميديا لرضوى الشربينى وهي تنصح إحدى المشاهدات بعمل بلوك لرجل حاول الاستخفاف بمشاعرها، تسبب في هجوم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا خاصة الرجال منهم، وإتهمها البعض بمعادة الرجال والسعى لمهاجمتهم بدون داع، وهو ما نفته رضوى خلال برنامجها اكثر من مرة ، ولكن رب ضارة نافعة، فالهجوم على رضوى حقق لها أضعاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى فضلًا عن ارتفاع نسب مشاهدات برنامجها هى وبس .



3- تأثر الجمهور بمشاكلها الشخصية



دائمًا ما تثير رضوى مشاكلها الشخصية على الشاشة باعتبارها قصصا يمكن اخذها فى الاعتبار إذا مرت إحدى النساء بتجارب مماثله، ومن بين تلك التجارب تجربة طلاقها، وتغير شكلها بعد مرورها بتجربة الولادة ، بالإضافة الى تغيير طبيعة عملها فى وقت سابق نظرًا لظروف شخصية مرت بها، وتحكي رضوى قصتها ، فتقول إنها تعرضت لمشاكل في الحمل وتغير وزنها أكثر من مرة، كما عرضت رضوى على الهواء صورة لها قبل أن تتمكن من خسارة أكثر من 30 كيلوجرامًا من وزنها حتى استطاعت العودة إلى ما كانت عليه والعمل في هذا المجال، كما روت الشربينى بطريقة مؤثرة طريقة انفصالها وأنها طلقت وفي حقيبتها 200 جنيه فقط، مما زاد من تعاطف الكثير من النساء معها وهو ما زاد من جمهورها النسائى أكثر وأكثر .



4- البكاء على الشاشة



البكاء على الشاشة من قبل الإعلاميين يكون فى الأغلب شيئا نادر الحدوث ، ولكن رغم عدم النصح بها من قبل خبراء الإعلام، إلا أنه يزيد من تعاطف وجذب الجمهور خاصة العنصر النسائى ، وعلى الرغم من القوة التى تظهر عليها رضوى الشربينى ، فإنها دائمًا ما تبكي أمام مشاهديها، فمثلًا حينما وصلتها رسالة من إحدى المتابعات لبرنامجها وأخبرتها فيها عن علاقتها الحادة مع والدها، وأنها شعرت بالتقصير تجاهه بعد موته، انهارت رضوى أمام الكاميرات، ومرة أخرى حينما حدثتها فتاة عن شعورها بالندم الشديد بسبب تسرعها فى اتخاذ قرار الزواج من الشخص الخاطئ وتخليها عن حبيبها، ومرة ثالثة تُحدّث جمهورها في لحظة فضفضة باكيةً: "عملتوا مني إنسانة ناجحة، بعدما كان عندي يأس رهيب، خليتوا حياتي مختلفة وجميلة، وماكنتش أحلم بنسب مشاهدات البرنامج وتجاوزها الملايين، أنتم غيرتوا حياتي".



5_ اهتمامها بالتواصل المستمر مع الجمهور على السوشيال ميديا



رضوى الشربيني من أكثر الاعلاميات المقدرات للسوشيال ميديا ودورها في التواصل مع الجمهور، ودائمًا ما تقدم النصائح لجمهورها علي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الإنستجرام التي تشارك جمهورها عليه بكل ما تستطيع عرضه من تفاصيل حياتها بشكل مصور، وهو الأمر الذي يزيد من قاعدتها الجماهرية علي وسائل التواصل الاجتماعي.