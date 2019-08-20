القابضة للمياه تستجيب لشكاوى المواطنين بالمنيا وبني سويف

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " 10 آلاف أسرة بعزبة رستم بـ ملوي جنوب المنيا يعانون انقطاع مياه الشرب بصفة دائمة .. الاهالى نلجأ للطلمبات الحبشية رغم أضرارها وأرسلنا عشرات الشكاوى دون مجيب" جاء فيه إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أفادت أن قرية رستم تتغذى من محطة اتقا ٤٠ل/ث والمياه تضعف في أوقات الذروة وللقضاء على مشكلة الضعف نهائيا قامت الشركة بعمل مقايسة لإحلال وتجديد الخط الواصل للقرية من ٤ بوصة إلى ٦ بوصة بمسافة واحد كيلو متر وسيتم التنفيذ خلال العام المالي الحالي .
وفي ردها علي الشكوى المنشورة بعنوان " قرية الشيخ زياد بالمنيا بدون صرف صحي.. والأهالي يستغيثون " أفادت بأن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، والشركة من جانبها تنسق مع الجهات المعنية طبقًا للمخطط العام لإدراج "قرية الشيخ زياد " ضمن خطتها طبقًا للإعتمادات المالية المتاحة.
وبخصوص الشكوى الواردة تحت عنوان " منذ شهر رمضان الماضي.. شكوى من انقطاع المياه بعزبة الجعيدي في بني سويف " قالت إن المياه متواجدة بالعزبة ولكن يحدث ضعف في الضغوط في أوقات الذروة وجارى الدراسة الهيدروليكية لربط العزبة المذكورة بخط مياه جديد من قرية ابشنا أو قرية بلفيا .
وفي ردها علي الشكوى المنشورة بعنوان " قرية الشيخ زياد بالمنيا بدون صرف صحي.. والأهالي يستغيثون " أفادت بأن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة والتي تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، والشركة من جانبها تنسق مع الجهات المعنية طبقًا للمخطط العام لإدراج "قرية الشيخ زياد " ضمن خطتها طبقًا للإعتمادات المالية المتاحة.
وبخصوص الشكوى الواردة تحت عنوان " منذ شهر رمضان الماضي.. شكوى من انقطاع المياه بعزبة الجعيدي في بني سويف " قالت إن المياه متواجدة بالعزبة ولكن يحدث ضعف في الضغوط في أوقات الذروة وجارى الدراسة الهيدروليكية لربط العزبة المذكورة بخط مياه جديد من قرية ابشنا أو قرية بلفيا .