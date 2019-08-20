ضجة على السوشيال ميديا.. لحظة غرق نرمين الفقى وهذا الفنان ينقذها

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيها بمشهد خلال مسلسلها الشهير "البحار مندي" الذي لعبت بطولته بجوار الفنان أحمد عبد العزيز، قبل 17 عامًا.



وظهرت نرمين الفقي، خلال المشهد بشخصية (زغدانة) التي جسدتها، وظهرت خلالها وسط البحر، وهي تقاوم الغرق، بينما أحمد عبد العزيز (البحار مندي) يلمحها على الشاطئ، ليقفز سريعًا بالماء لينقذها.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا فيديو نرمين الفقي، وأشادوا بالمشهد والمسلسل الذي يحمل ذكريات كثيرة مع كل منهم، فقالت متابعة: "انا بحب المسلسل ده اوي بيفكرني ب أيام جميله"، وقالت أخرى: "كان حلو قوي، و كانت ايام جميله".



وكان آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، هو المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا.



يذكر أن مسلسل أبو العروسة شارك في بطولته سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ومدحت صالح وميدو عادل وكارولين عزمى، وأمانى كمال، ومن تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور وينتمي لفئة الستين حلقة.



