سوسن بدر تحذر الأسر المصرية من التكنولوجيا: يجب مراقبة الأطفال

قالت الفنانة سوسن بدر؛ إنه بمجرد انتهائها من أداء شخصية ما في عمل فني، تخلع الملابس وتمسح المكياج، وترتدي البنطلون والشبشب وتذهب لشراء مستلزمات البيت كأي مواطنة مصرية.





وأضافت سوسن بدر خلال حلقة برنامج «صاحبة السعادة»؛ الذي تقدمه « إسعاد يونس»؛ أنها تجيد الطهي، ومن هوايتها أن تقدم الوجبات لأبنائها وأحفادها؛ مشيرة إلى أنها تتعرض للعديد من المواقف من أحفادها ولكنها تحبهم جدا.





وأكدت سوسن بدر؛ أن تربية الأبناء اختلفت عن الماضي بسبب الثورة التكنولوجية؛ منوهة الي ضرورة مراقبة الأطفال خاصة مستخدمى الانترنت منهم.





وأشارت سوسن بدر الى أن حفيدها هو من يعلمها التكنولوجيا؛ ويضبط لها الموبايل، ويعيد لها الأرقام إذا فقدتها، ويتعامل مع التطبيقات أفضل منها.



