عمرو الجنايني يكشف حقيقة مناوشاته مع جماهير الأهلي.. وتوقيت اختيار جهاز منتخب مصر.. فيديو

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي ستدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المناوشات التي تحدث مع جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد "دعابة"، مشيرا الى أن لديه الكثير من الأصدقاء ممن ينتمون للنادي الأهلي.





وقال عمرو الجنايني في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر قناة "النيل للرياضة" "ما أقوم به مجرد دعابة مع أصدقائي الأهلاوية، نحن أصدقاء وهناك محبة بيننا، لا يجب أن يتم تصوير الأمر بما هو أكبر من ذلك، عدلي القيعي هو صديق شخصي ودائما ما نتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية وسبق له العمل في اتحاد الكرة وهو رجل أهلاوي، لكن في النهاية هناك فصل في العمل، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أول من تواجد في حفل زفاف نجلي".





وأوضح عمرو الجنايني: "نستهدف تصحيح مسار الكرة المصرية، لدينا مهمة محددة، وهناك أولويات، لكن سنعمل على تطبيق العدالة وفقا للوائح والقوانين، لن نكيل بمكيالين، العدالة لجميع الأندية هذا ما نريده، تعديل اللائحة من ضمن الأولويات التي سنعمل عليها، سنعمل بإسم مصر، قبل أن أكون منتميا لنادي الزمالك، فأنا مصري، لدينا مهام إدارية واضحة، أسعى للنجاح، لم أعتد الفشل من قبل في حياتي".



