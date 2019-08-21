فى عيد ميلاده.. فتحي عبد الوهاب من كلية التجارة إلى التمثيل

يحتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بعيد ميلاده اليوم، الأربعاء، وهو يعيش أفضل فترة فى حياته الفنية وبعد أن برع فى عدد من الأعمال السينمائية والدرامية، ولفت الأنظار إليه وأطلق عليه البعض "غول تمثيل".



"صدى البلد" يرصد 5 معلومات لا يعرفها الجمهور عن فتحى عبد الوهاب.



- حاصل على بكالوريوس تجارة ودبلومة تذوق فن من أكاديمية الفنون وليسانس آداب قسم مسرح شعبة تمثيل وإخراج.



- بدأ مسيرته الفنية وهو طالب في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج لينين الرملي والفنان محمد صبحي ليشارك بمسرحية "العربي الفصيح" عام 1992 لمدة ثلاثة مواسم متتالية.



- شارك بعدها بمسرحية "اللي بنى مصر" عام 1994، لينطلق في السينما عام 1995 وأتته الفرصة للمشاركة بفيلمي "طيور الظلام، سارق الفرح".



- وشارك في العام التالي بمسلسل "الوتد"، لتتوالى أعماله منذ منتصف التسعينيات ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله "سهر الليالي، زهايمر، دهشة".



- نال جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "خلطة فوزية" من المهرجان الدولي الثالث لفيلم "المرأة بسلا".