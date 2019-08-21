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رياضة

كفر الشيخ يدعم صفوفه لتخطي دورة الترضية والبقاء في القسم الثانى

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:54 ص
صدى البلد
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ برئاسة أشرف أبو حليمة، في إتمام التعاقد مع اللاعب الإيفوارى إريك كويه، لمدة 5 مواسم، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة في دورة الترضية التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

ووقع إريك كوين على عقود انضمامه لفريق كفر الشيخ لمدة 5 مواسم في حضور مسئولي مجلس الإدارة وعلاء يوسف، وكيل اللاعب.

ويستعد فريق كفر الشيخ لخوض منافسات دورة الترضية من أجل ضمان البقاء في دورى القسم الثانى، بمجموعة بحري في الموسم القادم بعد أن تأكد هبوط الفريق للقسم الثالث في الموسم الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية وتغيير عدد من الأجهزة الفنية.

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