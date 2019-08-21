اسأل المفتي.. لماذا حرم الله الانتحار

تلقى الشيخ محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( ما سبب تحريم الانتحار؟ ).



وأجاب محمود شلبي ، خلال فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: أن الله عز وجل حرم الانتحار لأن النفس ليست ملكًا للإنسان والأصل أن المحافظة على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقال المولى عز وجل {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.



وأشار إلى أن الانتحار فيه تعدد على حرمات الله سبحانه وتعالى، وفيه عدم احترام لحدود الله سبحانه وتعالى فهو حرام لأن الله حرمه ولأنه اعتداء على نفس بشرية خلقها الله تعالى هي ليست ملكا للإنسان واعتراض على إرادة الله وهذا لا يصح وبالتالى هو حرام ومن أكبر الكبائر.