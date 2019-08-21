ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اسأل المفتي.. لماذا حرم الله الانتحار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
تلقى الشيخ محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( ما سبب تحريم الانتحار؟ ).

وأجاب محمود شلبي ، خلال فتوى مسجله له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: أن الله عز وجل حرم الانتحار لأن النفس ليست ملكًا للإنسان والأصل أن المحافظة على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقال المولى عز وجل {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

وأشار إلى أن الانتحار فيه تعدد على حرمات الله سبحانه وتعالى، وفيه عدم احترام لحدود الله سبحانه وتعالى فهو حرام لأن الله حرمه ولأنه اعتداء على نفس بشرية خلقها الله تعالى هي ليست ملكا للإنسان واعتراض على إرادة الله وهذا لا يصح وبالتالى هو حرام ومن أكبر الكبائر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الأهل

هل النوافل تجبر ما فاتني من صيام ؟

ترشيحاتنا

الانتهاء من تصميمات القطار المكهرب يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

البرهان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمجلس السيادي السوداني

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

لجنة برلمانية تكشف موعد فرض ضرائب على فيسبوك

سوق السيارات المستعملة.. أسعار هيونداى كارينز بعد التخفيضات.. فيديو

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

أول تعليق من زوجة أحمد الفيشاوي بعد حكم حبسه لعدم سداد نفقة ابنته

المتهم بذبح سائق مصر الجديدة يكشف تفاصيل مثيرة حول الجريمة.. والنيابة تحبسه

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام وآخرين لاتهامهم بالرشوة

الحسم في جلسة واحدة.. برلماني يكشف موعد إقرار قانون الإيجار القديم ويصدم الملاك

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

رسمياً.. السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمر

بسبب الزمالك.. رعب في الأهلي من رئاسة عمرو الجنايني لـ اتحاد الكرة

حدث ليلاً.. ضجة على السوشيال ميديا لهذا السبب.. وإخلاء مبنى بعد تهديد بتفجيره

سوسن بدر تكشف عن رأيها فى دينا الشربينى.. وتعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى.. فيديو

سوسن بدر تعلن اسمها الحقيقي للمرة الأولى

شاهد.. أول تعليق من ياسمين الخطيب على واقعة القبض على أحمد سليم في قضية الرشوة

اليونان: لن نساعد الناقلة الإيرانية على الوصول إلى سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرسم بالألوان والخشب والفحم.. قصة طفلة موهوبة بأنامل ذهبية تعشق الرسم منذ نعومة أظافرها.. صور

عاش هنا يوثق دور الصدفة فى بطولة محمد عوض لـ فرقة الريحانى.. كواليس خلافاته مع عبد الحليم حافظ ودوره الوطنى فى حرب الاستنزاف وسر حبس نجله

تامر حسني يتألق في حفله بـ سلطنة عمان .. صور