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منوعات

بعد الهند.. واتساب تخطط لإطلاق هذه الخدمة في إندونيسيا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:34 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
شيماء عبد المنعم
تجري خدمة التراسل الفورى واتساب "WhatsApp" المملوكة لشركة فيسبوك، محادثات مع عدة شركات إندونسية للدفع الرقمي، لتقديم خدمة المدفوعات الرقمية الخاصة بها في محاولة للاستفادة من قطاع التجارة الإلكترونية سريع النمو في البلاد.

ووفقا لما ذكرته قناة "euro news" الأخبارية، يمكن أن تصبح إندونيسيا البلد الثاني في جميع أنحاء العالم الذي يحصل على مثل هذه الخدمة من واتساب، إذ تنتظر خدمة التراسل الفوري موافقة الجهات التنظيمية في الهند، أكبر سوق لها من حيث عدد المستخدمين، والتي تأخرت بسبب قواعد تخزين البيانات المحلية.

وعلى عكس ما حدث في الهند حيث تخطط "واتساب" لتقديم خدمة الدفع الرقمية المباشرة، فإن الخدمة ستعمل ببساطة كمنصة في إندونيسيا تدعم المدفوعات عبر المحافظ الرقمية المحلية بسبب قوانين الترخيص الصارمة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت المصادر إن النموذج الإندونيسي يمكن أن يصبح نموذجًا لتطبيق "واتساب" في الأسواق الناشئة الأخرى للالتفاف على القوانين الخاصة باللاعبين الأجانب الذين ينشئون محافظهم الرقمية الخاصة بهم.

وتعد إندونيسيا، التي تضم 260 مليون شخص و صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وواحدة من أفضل خمسة أسواق على مستوى العالم لواتساب، مع أكثر من 100 مليون مستخدم للمنصة.

ومن المتوقع أن تشهد صناعة التجارة الإلكترونية في إندونيسيا زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025 وفقًا لبعض التقديرات، ولكن البلد لديها واحدًا من أكثر أنظمة المدفوعات الرقمية تشددًا في المنطقة.

وتجري واتساب محادثات مع العديد من شركات الدفع الرقمي، بما في ذلك شركة خدمات النقل Go-Jek، وشركة خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول DANA، المدعومة من شركة Ant Financial الصينية، وشركة OVO الناشئة المملوكة لشركة Lippo Group الإندونيسية.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقات مع الشركات الثلاث قريبًا، وأوضحت المصادر أن واتساب اتصلت ببنك مانديري "Mandiri" المملوك للدولة، والمشغل للمحفظة الرقمية "LinkAja".

وتأتي خطة إندونيسيا بعد أن أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في وقت سابق من هذا العام، أنه سيتم طرح مدفوعات "واتساب" الرقمية ضمن بعض البلدان.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لرويترز: " كما قال مارك في وقت سابق هذا العام، إننا نتطلع لجلب المدفوعات الرقمية إلى مزيد من الدول، وتجري واتساب محادثات مع شركاء ماليين في إندونيسيا حول المدفوعات، لكن المحادثات ما تزال في مراحل مبكرة وليس لدينا أي شيء لمشاركته الآن".

وكان من المقرر أن تبدأ الخدمة في نهاية عام 2019، لكن من المتوقع تأجيلها لعدة أشهر، وذلك لأن واتساب لا تريد إطلاقها في إندونيسيا قبل الهند.

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