السياحة تروج لمدينة العلمين الجديدة على شبكة CNN العالمية

أكدت قناة CNN العالمية أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي تمتلك أجمل شواطىء العالم، وأنها أصبحت الآن تجذب السائحين من شتى الدول، وأذاعت الحوار الذي أجرته مع مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العلمين الجديدة، كاملا في برنامج "غرفة الأخبار" CNN Newsroom وهو واحد من أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة، وسيعاد إذاعته أكثر من مرة، حيث برز على الشاشة أثناء الحوار (هاشتاج My Egypt #)، الذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع CNN ويهدف إلى تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.



وتحدث خلال الحوار مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العلمين الجديدة عن الحفل الذي أقامه بها يوم 2 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أسباب اختياره لمصر لإقامة حفلا كبيرا بها ، ومعربا عن إعجابه الشديد بجمال البحر في الساحل الشمالي.



ويأتي ذلك في إطار الترويج للسياحة الترفيهية أحد أنواع الأنشطة السياحية التي توجد حاليًا في مصر.



وأعرب المغني الشهير خلال حواره مع CNN عن سعادته البالغة بالجمهور المصري الذي حضر الحفل، والذي بلغ ٨ آلاف من الشباب، وقال إنه يشعر أن مصر بلد يزخر بالحب والدفء، وهذا ما لمسه في كل من قابلهم، وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها إلى مصر.. مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة بالنسبة له وأنه يتمنى إقامة العديد من الحفلات في مصر.



وأشار "راس" إلى أنه يهتم كثيرا بمنصات التواصل الاجتماعي وبردود أفعال متابعيه، مشيرا إلى أنه وجد متابعة كبيرة له من شباب وفتيات مصر ممن شجعوه على إقامة حفله في مصر، وقال المغني الأمريكي الشهير إنه يدعو من خلال أغانيه والحفلات التي يقيمها حول العالم إلى التواصل بين البشر، ونشر مفاهيم الحب والسلام.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في مايو الماضي عن شراكتها مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر يجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكة CNN، وهي واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية العالمية وأكثرها انتشارا ومشاهدة.

يأتي هذا في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي ترتكز أحد محاوره على الترويج لكل مدينة سياحية على حدة وفي إطار سعي الوزارة لإلقاء الضوء على المدن الجديدة.

وهذه الشراكة لا تقتصر على مجرد شراء وقت إعلانى على القناة، إنما تتضمن العمل على خلق محتوى متميز ومختلف جديد ومتطور يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكة CNN حول العالم إلى مصر، ويخاطب شرائح متنوعة من السائحين.

وتأتي هذه الشراكة ضمن العديد من الشراكات التي تقيمها وزارة السياحة للترويج لمصر في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي يهدف إلى تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم مصر بصورة معاصرة، ويرتكز على ثلاث محاور هي حملة People to People، والتي أطلقت الوزارة أولى أفلامها الترويجية الأسبوع الماضي، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة Branding by Destination.

‫ويعد راس (راسل ڤيتالي) مغني راب ومؤلف أغان، وفنان مستقل وهو ينتج ويكتب ويوزع كافة أعماله الغنائية، ويعد من أشهر فناني الراب الأمريكي حاليا، وحصد العديد من الجوائز العالمية، ووصلت أغانيه لمراكز متقدمة في قائمة US Billboard Hot 100 وحقق الألبوم الغنائي الذي أطلقه في ٢٠١٨ أرقام مبيعات تعدت المليون، وقد حققت أغانيه شعبية كبيرة في الوطن العربي ويهتم راس من خلال أغانيه بالدعوة لتفاؤل والعمل والاجتهاد وتحقيق الأحلام.