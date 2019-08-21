نجم هوليود تشانينج تاتوم يبتعد عن السوشيال ميديا ويغلق هاتفه

قرر نجم هوليوود تشانينج تاتوم عدم استخدام مواقع التواصل الإجتماعي مجددا في الوقت الحالي، وإغلاق هاتفه لفترة غير محددة.ونشر تشانينج على موقع إنستجرام: "سآخذ استراحة لأستعيد نشاطي وأعود مجددا، لقد حاولت أن أكون ملهم ومبدع، ولكن بأمانة لا أشعر أنني أستطعت أن أقوم بذلك، أو على الأقل شعرت بأنني غير مبدع اجتماعيا على مدى العامين الأخيرين".وتابع تشانينج: "أريد أن أذهب لأعيش في العالم الحقيقي بعيدا عن الافتراضي لفترة وسأغلق هاتفي، وأنا بالتأكيد سأعود في وقت ما ولكن إذا قمت بذلك أريد أن أحدد اتجاهي وأن أحدد ووجهة نظري، وأجاوب على تساؤل لماذا أنا هنا وماذا أفعل خارج هنا.. أحبكم وسأراكم بعد فترة".عادة ما كان ينشر تشانينج صور له على موقع الصور إنستجرام، ولكنه أخيرا قرر الابتعاد عن الجمهور الافتراضي، وتركت كلماته الأخيرة الباب مفتوحًا لحديث جمهوره عنه وعن قراره ابتعاده عن العالم الافتراضي، وفسر البعض أنه لن يغلق حساباته أو يمحوها ولكنه يحتاج إلى فترة للتأكد من أنه يستخدم الوسائط الاجتماعية للأسباب الصحيحة.أما عن استغنائه على الظهور على «السوشيال ميديا»، فرجح البعض أنه ليس بحاجة لكسب المال من هذه المواقع، حيث يصل رأس مال شركة الإنتاج الخاصة به إلى 50 مليون دولار.