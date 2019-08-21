محافظ القاهرة يقود حملة انضباطية بشارع 9 بالمعادى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال إزالة الاشغالات ورفع المخلفات وإعادة الانضباط إلى شارع 9 بالمعادى والتى قامت بها أجهزة حى المعادى.



جاء ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق والأمن العام.



وتم رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين وخاصة بمنطقة محيط محطة مترو الأنفاق وإلزام المحلات بالمساحات المحددة لهم وعدم تجاوزها وكذلك تنظيم انتظار السيارات صفا واحدا بجوار الرصيف وإعادة فرض الانضباط بالشارع وفرض هيبة القانون وتنفيذه بحزم على المخالفين.



وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حى المعادى بالتنسيق مع شرطة المرافق بالتواجد الدائم لمنع عودة الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزام السائقين بأماكن الانتظار المخصصة.



