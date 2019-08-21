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منوعات

بين الزهور والأجواء المبهجة.. نيشان يثير إعجاب متابعيه في أحدث ظهور

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 03:56 م
نيشان
نيشان
القسم الميدانى
نشر الإعلامي اللبناني نيشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة له من باريس.

وظهر نيشان بإطلالة شتوية بين الزهور والأجواء المبهجة.

وأبدى متابعو نيشان إعجابهم، بالتعليق على الصورة قائلين:
الله عليك يا نيشان
انت رجل مهذب وراقى
شو مروقة هذه الجلسة
ربنا يسعد أوقاتك

واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، و"العراب"، و"المايسترو"، و"أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري والعربي.

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