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تعرف على فكرة برطمان السعادة والهدف منه.. فيديو

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:26 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت هدير سليمان، مؤسسة tip of the day أو برطمان السعادة، إنها استوحت فكرة البرطمان من خلال بدايتها لإرسال رسائل إليكترونية تدفع إلى التفاؤل على صفحات التواصل الاجتماعى، والموبايلات وغيرها.

وأضافت هدير سليمان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " dmc"، قرّرت أطبع الرسائل وأبيعها فى برطمان، ولاقت رواجًا لدى الجمهور.

وتابعت هدير سليمان، أن أكثر جملة منتشرة ومطلوبة لدى المستهلكين هى "قد يأتيك الخير لأنك تمنيته للغير"، موضحة أن الله لا يضيع أى شيء يفعله الشخص.

وأردفت هدير سليمان، أن الشركة تعمل على مساعدة الأشخاص لأن يكون لديهم سلام نفسي، ونشر السعادة والترابط بين الأشخاص.

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