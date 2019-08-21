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ثقافة

ورش فنية وعروض أفلام بثقافة القليوبية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 05:51 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية عدد من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث نفّذت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين ورشة رسم حر للأطفال، بينما أقامت مكتبة بتمدة معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، وبقصر ثقافة بنها تم عرض فيلم "عمر المختار" ناقشته الأستاذة رنا محسن.

نفذ قصر ثقافة كفر شكر ورشة فنون تشكيلية خاصة بقناة السويس، إلي جانب تنفيذ ورشة دبكوباج ببيت ثقافة طوخ بالتعاون مع جمعية الرعاية الاجتماعية بطوخ.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة لإعادة تدوير مخلفات بيئية لعمل شيالة باستخدام فوراغ الصابون السائل وشرائط الستان، بالإضافة إلي محاضرة بعنوان "فن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" للدكتورة سعاد إبراهيم حيث قدمت تعريفا علميا للشخص ذو الاحتياجات الخاصة وطريقة التعامل المثلى معه، وفي نفس السياق عقد بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "تعزيز سلوك الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقتها تراجي إبراهيم .

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