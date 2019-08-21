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حوادث

نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:56 م
حادث أتوبيس فريق
حادث أتوبيس فريق غزل المحلة
جمالات الدمنهوري
حالة من الخوف والفزع، عاشها لاعبو فريق غزل المحلة، صباح اليوم الأربعاء، أثناء ذهابهم للمعسكر التدريبي بالأكاديمية البحرية بمحافظة الإسكندرية .

تعرض الأتوبيس الخاص بلاعبي فريق غزل المحلة، الى حادث سير بعد تصادم وقع مع 3 سيارات أخرى، بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالقرب من موقف دمنهور.

الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى العام بدمنهور.

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ووقع حادث أتوبيس فريق غزل المحلة، لانقطاع سلك فرامل الأتوبيس، مما أدى إلى حادث تصادم مروع بين الاتوبيس وسيارة نقل بمقطورة محملة أسماكا مجمدة وسيارتى نصف نقل وملاكى وتسبب الحادث في إصابة 3 سيدات بإصابات خفيفة وتم نقل المصابين للمعهد الطبى القومى بدمنهور.

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كان تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع بين عدة سيارات وأتوبيس فريق غزل المحلة لكرة القدم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث امام مدخل دمنهور بالطريق الزراعى بين أتوبيس سياحى كبير يستقله فريق غزل المحلة لكرة القدم أثناء ذهابهم للتدريب بمعسكر الفريق بالاسكندريه وسيارتى تقل أحدهما بمقطورة وسيارتين ملاكى.

وأكد شهود عيان أن الحادث تسبب فى تعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعي تجاه الاسكندرية.
نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس
نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس
نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس
نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس
نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس
نجاة فريق غزل المحلة من الموت .. لحظات الخوف والفزع بين اللاعبين في حادث الاتوبيس

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