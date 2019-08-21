عصام فرج: سأمارس عملى كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام فى هذا الموعد.. فيديو

قال عصام فرج الذى تم اختياره كأمين عام للمجلس الاعلى للاعلام انه اول الاسبوع القادم سيزاول مهمته خلفا لأحمد سليم المحبوس على خلفية اتهامه بالرشوة .



واضاف فرج فى مداخلة هاتفية ان ما حدث مجرد اشتباه وللقضاء مساره الخاص معتبرا ان هذا الامر لايؤثر على المجلس ولابد من الحفاظ على الصورة الذهنية بعد توجيه اتهام لفرد من افراده .



الجدير بالذكر أن اجهزة الامن قد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام داخل مكتبه.



