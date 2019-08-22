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الإسكان: من 50 لـ 2000 جنيه قيمة التصالح على المتر المخالف ..فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:11 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
البهى عمرو
قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان الدكتور أحمد فرحات، إن الجهات المسئولة بالمحافظات تتلقى طلبات التصالح على العقارات حتى يوم 9 يناير 2020.

وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان خلال حواره برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن اليوم التالى لـ 9 يناير لم نتلقَ أى طلبات تصالح.

وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان إلى أن كل مجلس مدينة به لجنة تقوم باستلام الأوراق المطلوبة، وبعد ذلك يحصل المواطن على مستند بتقدمه للمستندات والتقدم بالتصالح.

وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان "أن اللجنة الفنية لا علاقة لها بالحي وتكون محايدة، تقوم بمعاينة الحالات ويتم إصدار القرار سواء بموافقة على التصالح، أو رفض التصالح".

وكشف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان عن أن هناك لجنة أخري تحدد قيمة التصالح، موكدًا أن القيمة التقديرية للتصالح على المتر ستكون من 50 جنيهًا لـ 2000 جنيه.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان أن الحد الأدنى لقيمة المخالفة على المتر 2000 جنيه حتى ولو كانت فى نهر النيل.

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