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السعودية: ضبط تشكيل عصابي أجنبي خطير في المنطقة الشرقية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:51 ص
علم السعودية
علم السعودية
أحمد قاسم
أعلنت السلطات السعودية، ضبط تشكيل عصابي من جنسيات أجنبية في المنطقة الشرقية، تخصص في الاعتداء على العمالة الأجنبية والاستيلاء على أموالهم بالقوة وبتهديد السلاح الأبيض. 

وقالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" "نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين أحدهم مواطن واثنين آخرين من جنسيات عربية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض".

وأضافت "مباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسلب أكثر من 77000 ألف ريال بمدينة الدمام، وتم ضبط المبالغ المالية بحوزتهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".

وتابعت "نؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

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