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فن

إليسا تنتهي من اختيار أغاني ألبومها الجديد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:54 ص
اليسا
اليسا
آية عاطف
علم "صدى البلد" أن المطربة اللبنانية إليسا انتهت من اختيار جميع أغاني ألبومها الجديد والأخير في مسيرتها الفنية، والذي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم من تتعامل معهم للمرة الأولى، وذلك تمهيدا لطرح الألبوم خلال الفترة القليلة القادمة فور الانتهاء من الماسترينج الخاص به.

ويأتي هذا الألبوم بعد النجاح الكبير الذي حققته إليسا بألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"، والذي أعلنت من خلاله تعافيها من مرض سرطان الثدي، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهورها حينها.

وأعلنت إليسا مؤخرًا اعتزالها طرح الألبومات الغنائية فور طرحها الألبوم الذي تضع عليه اللمسات النهائية الفترة الحالية، وذلك بسبب معاناتها الشديدة من خوض الحروب في ظل وسط فني أشبه بالمافيا، على حد قولها.

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