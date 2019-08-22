ثغرة أمنية تتسبب في كشف بيانات أكثر من مليون مستخدم لأحد المواقع الإباحية

تعرض أكثر من مليون حساب على الموقع الإلكتروني المخصص للبالغين "Luscious" للاختراق هذا الأسبوع، بعد أن أعلن فريق أبحاث الأمن "vpnMentor" عن تعرض قاعدة البيانات الخاصة بالموقع لخرق أمنى خطير.



وبحسب ما ذكره موقع "Mashable"، كشف الخرق الأمنى قاعدة البيانات الشخصية لـ 1.195 مليون مستخدم على الموقع، شمل ذلك أسماء المستخدمين عناوين البريد الإلكتروني وسجلات النشاط.



وبالإضافة إلى ذلك عمليات تحميل الفيديو وألبومات الصور التي قام المستخدم بإنشائها، والتعليقات والمنشورات على الموقع والمفضلات والمتابعين والحسابات التى يتابعونها.



وأوضح فريق أبحاث "vpnMentor": "إنه تمكن من الوصول إلى قاعدة البيانات لأنها كانت غير مؤمنة وغير مشفرة بالكامل".



يذكر أن فريق أمن "vpnMentor"" اكتشف اختراق البيانات فى 15 أغسطس الجاري، وقام بإخطار الموقع بها، الذى تم بإصلاح المشكلة في 19 أغسطس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات.