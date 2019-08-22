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رياضة

مدرب طنطا: أنهينا فترة الانتقالات الصيفية.. وسنخوض عدة وديات استعدادا للممتاز

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:05 م
أيمن المزين
أيمن المزين
عبدالله هشام
أعلن أيمن المزين المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا، خوض الفريق عدة مواجهات ودية استعدادا لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وقال أيمن المزين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن الفريق سيخوض مجموعة مباريات ودية للوقوف على مستوى بعض اللاعبين قبل إعلان القائمة الأساسية ومنح الجميع فرصة لإثبات نفسه.

وأضاف أيمن المزين أن الجماهير اطلعت على مستوى الفريق خلال المباريات الودية الماضية والفريق يعمل بشكل قوي لدمج العناصر الجديدة مع الفريق وتحقيق نتائج قوية في الدوري الممتاز .

وأوضح أيمن المزين أن الفريق يدرس خلال الفترة القادمة خوض معسكر مغلق في القاهرة ولكن لم يتم الاستقرار على التفاصيل بعد، مؤكدا عدم وجود صفقات جديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واختتم أيمن المزين قوله "سنواجه ابوقير للاسمدة يوم 28 أغسطس وجمهورية شبين يوم 29 أغسطس والألومنيوم يوم 1 سبتمبر على ملعبنا وبعدها نخرج للقاء الإنتاج الحربى يوم 3 سبتمبر، ووادى دجلة يوم 5 سبتمبر".

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