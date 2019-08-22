رئيس جامعة المنوفية يكرم الطالب الفائز في مسابقة IDC ROBOCON 2019

كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الطالب مصطفى الأمير سالمان كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف والذى فاز بالمركز الأول في المسابقة العالمية "IDC ROBOCON" المقامة بمعهد MIT بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن فريق مكون من 5 طلاب من مختلف الدول، والذى استطاع بناء الروبوت الخاص به فى 14 يوماً مدة المسابقة وحقق المركز الأول على مستوى جميع الفرق المشاركة.





وجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب مشيدا بما حققه الطلاب على مدار سنوات المسابقة حيث حققت الجامعة عام 2014 المركز الثاني بالمملكة المغربية العربية، وحصلت على المركز الثاني عام 2015 بدولة سنغافورة، وعام 2016 حصلت الجامعة على المركز الأول وأفضل فكرة والتي كانت مقامة بدولة تايلاند، وعام 2017 اقتنصت الجامعة المركز الأول بدولة الصين.



