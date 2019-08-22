منح دراسية كاملة.. مكافآة لمنتخب ناشئي اليد من الجامعة العربية المفتوحة

أعلن الدكتور عبد الحى عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع القاهرة، بأن الامير عبد العزيز بن طلال رئيس مجلس أمناء الجامعة ، هنأ الشعب المصرى وفريق كرة اليد للناشئين على فوزهم ببطولة العالم ، مشيرا إلى أنه قرر تقديم منح دراسية كاملة لأعضاء الفريق من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الراغبين فى استكمال دراستهم بالجامعة، هدية وتقديرا منه لأدائهم المتميز الذى أهلهم للفوز بالبطولة للمرة الأولى فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن المنحة تغطى كامل الرسوم الدراسية طوال مدة الدراسة ٠



وقال إن الجامعة هى مؤسسة تعليمية مستقلة غير هادفة للربح، وإنها انطلقت بتمويل من برنامج الخليج العربي "أجفند" ولها ٩ فروع في الوطن العربي فى كل من الكويت، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، لبنان , مملكة البحرين، السودان، سلطنة عمان فلسطين ).



وأشار رئيس الجامعة المفتوحة، إلى تبوأ الجامعة موقع الصدارة في العالم في مجال التعليم الحديث المتمازج، حيث تعتبر رائدة في تبني أساليب تدريس وتعلم تمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم المهنية والحياتية من خلال الانخراط في برامج دراسية يكملونها في الأوقات والأماكن المناسبة لهم.



وأضاف أن الجامعة المفتوحة تعمل مع المعاهد والجامعات الأخرى بطرق عديدة من خلال توفير المقررات لها والتعاون معها في مجال المناهج الجديدة واعتماد البرامج التعليمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات للمساعدة في جعل المبادرات والبرامج الأخرى المتعلقة بالتعليم المتمازج حقيقة واقعة على الأرض.



وأوضح عبيد أن نظام التعليم بالجامعة يتميز بالمرونة من حيث ملائمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدراتهم ، حيث تجمع فى نظام دراستها بين القاء المحاضرات بالأساليب التقليدية "وجها لوجه" ، ودمج التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على الإنترنت في العملية التعليمية ، مشيرا إلى أن هذا النظام تكاملى متعدد الوسائط تتوفر فيه العديد من أحدث وأنسب الوسائل التعليمية المتنوعة لطلابها بما في ذلك المواد المطبوعة، والأشرطة السمعية، وأشرطة الفيديو، والأقراص المدمجة، والمناهج عبر الانترنت. بالإضافة إلى توفير دعم تعليمي عن "طريق مراكز التعلم" من خلال شبكة خاصة تنقل عبر الأقمار الصناعية المتكاملة ، تتضمن مجموعة من المحطات الطرفية المضيفة VSAT. ويعتمد المنهاج التعليمي في الجامعة العربية المفتوحة على مزيج من الدراسات المستقلة والمحاضرات المجدولة.



وتابع أن معايير القبول للبرامج الدراسية في الجامعة العربية المفتوحة تنحصر في قيام الطالب بتقديم شهادة معتمدة بإنهائه المرحلة الثانوية، و تنظر الجامعة في قبول خريجي المعاهد المتوسطة الراغبين فى الإلتحاق ببرامج دراسية تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس ، بالإضافة إلى كل ذلك تنظر الجامعة أيضا في طلبات المتقدمين الذين أتموا بنجاح بعض البرامج الدراسية ذات الصلة في معاهد عليا معترف بها، والحاصلين على الثانوية العامة ٠



وأشار عبيد إلى أن مبنى الجامعة يقع فى مدينة الشروق، وأن مبناه صمم بما يرسخ هوية الجامعة ، ويشمل القاعات الدراسية المجهزة بأحدث الوسائل التعليمية والمعامل المزودة بأعلى تقنيات الحاسب ومكتبة ورقية وأخرى الكترونية، إضافة إلى البنية التحتية لتقنية المعلومات التي تتواءم مع النظام التعليمي بالجامعة ، والمعروف باسم التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم المباشر والتعليم الإلكتروني ، إلى جانب التجهيزات المساعدة التي تخدم الأنشطة الطلابية ، وتتضمن مسرحا يسع مائتي شخص وملاعب رياضية متنوعة٠



وأوضح رئيس الجامعة ، أن الدارسين فى الجامعة يمكنهم الحصول على درجة البكالوريوس وهى معتمدة بالنسبة لمصر في 4 تخصصات وهي " إدارة الأعمال ، تقنيات المعلومات والحوسبة(علوم الحاسب الآلي) ،اللغة الإنجليزية والحوسبة , التربية" من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية ومن هيئة الاعتماد البريطانية، وتتفرد الجامعة بمنح طلابها ميزة الحصول على الشهادة البريطانية إلى جانب شهادتها المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات .



وأشار إلى أن الجامعة ترتبط بشراكة تعليمية مع الجامعة البريطانية المفتوحة وهي أول جامعة في العالم العربي يتم اعتماد برامجها من قبل مؤسسة الاعتماد البريطانية ، وتتلخص فوائد ومميزات تلك الشراكة فى تلقى خريجى الجامعة درجاتهم العلمية وشهادات تخرجهم برعاية من الجانبين ، لافتا إلى أن بموجب هذه الشراكة يتاح للجامعة العربية المفتوحة استخدام المواد التعليمية المستخدمة في الجامعة البريطانية.



وقال عبيد أن الجامعة البريطانية تقوم باعتبارها أقدم مؤسسة جامعية خاصة بالتعليم المفتوح بتقديم الاستشارات الأكاديمية والدورات التدريبية للكادر الأكاديمي بالجامعة العربية المفتوحة ، بالإضافة إلى الأساليب والتقنيات الحديثة في نظام التعليم المدمج ، فيما تلتزم الجامعة العربية المفتوحة بمعايير الجودة العالمية وفق متطلبات هيئة الاعتماد البريطانية ، وتزويد الجامعة العربية المفتوحة بالحقائب التعليمية والمكتبة الرقمية.



وأوضح أن الجامعة البريطانية المفتوحة تدعم التواصل الإلكتروني لطرح المقررات وأعمال الامتحانات والتقييم لتكون الجامعة العربية المفتوحة منبرا للتعليم في الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى اعتماد البرامج الدراسية وشهادات التخرج التي تمنحها الجامعة العربية المفتوحة من هيئة الاعتماد البريطانية وتمتع الخريج العربي بكافة المميزات التي يتمتع بها خريج الجامعة البريطانية في دول الاتحاد الأوروبي.