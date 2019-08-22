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رياضة

بشكتاش التركي يضم الجناح الفرنسي نكودو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع الجناح الفرنسي جورج كيفين نكودو من صفوف توتنهام الإنجليزي.

ولم يكشف بشكتاش عن قيمة صفقة ضم نكودو البالغ من العمر 24 عاما.

وانتقل نكودو إلى توتنهام في 2016 بعد تجربة مع مرسيليا ونانت الفرنسيين.

ولعب نكودو في الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف موناكو الفرنسي.

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