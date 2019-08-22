غطاء دخان.. حرائق هائلة تغزو غابات الأمازون لهذا السبب.. فيديو

عرضت فضائية الآن تقريرا عن حرائق هائلة فى غابات الأمازون والتى يغطيها الدخان، حيث اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون إلى درجة أن أعمدة الدخان الناجمة عنها ظهرت في صور التقطت من الفضاء.



ونشر مرصد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الأرضي، صورا على موقعه الإلكتروني تظهر غطاء من الدخان يغطي مساحات شاسعة من الغابات الواقعة في أميركا الجنوبية.



وقال المرصد إن الدخان كان يتدفق في السماء فوق آلاف الأميال من الغابات في البرازيل وفوق حدود الأخيرة مع بوليفيا وتشيلي وبيرو.



وطالت حرائق الغابات التي توصف بأنها "رئة الأرض"، ساو بولو، أكبر مدن البرازيل، حيث أجبرت المركبات على تشغيل المصابيح في عز الظهيرة، بسبب الغيوم التي شكلتها حرائق غابات الأمازون القياسية.

