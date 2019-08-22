ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غطاء دخان.. حرائق هائلة تغزو غابات الأمازون لهذا السبب.. فيديو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:06 م
دخان بغابات الأمازون
دخان بغابات الأمازون
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا عن حرائق هائلة فى غابات الأمازون والتى يغطيها الدخان، حيث اتسعت رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون إلى درجة أن أعمدة الدخان الناجمة عنها ظهرت في صور التقطت من الفضاء.

ونشر مرصد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الأرضي، صورا على موقعه الإلكتروني تظهر غطاء من الدخان يغطي مساحات شاسعة من الغابات الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال المرصد إن الدخان كان يتدفق في السماء فوق آلاف الأميال من الغابات في البرازيل وفوق حدود الأخيرة مع بوليفيا وتشيلي وبيرو.

وطالت حرائق الغابات التي توصف بأنها "رئة الأرض"، ساو بولو، أكبر مدن البرازيل، حيث أجبرت المركبات على تشغيل المصابيح في عز الظهيرة، بسبب الغيوم التي شكلتها حرائق غابات الأمازون القياسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غابات الأمازون في خطر.. مساحة ضخمة منها تعادل لندن مهددة بالإزالة

رئة الأرض تحترق.. رصد نيران غابات الأمازون من الفضاء.. فيديو وصور

اهم الأخبار .. قرارات رئيس الجمهورية.. تدريب جوزيه للاهلي.. رئة الأرض تحترق.. ونتيجة تقليل الاغتراب

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التضامن بخصوص أسرة معاق الشرقية

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

كيفية استخراج شهادة الميلاد الكمبيوتر من الإنترنت والهاتف المحمول

اهم الأخبار .. قرارات رئيس الجمهورية.. تدريب جوزيه للاهلي.. رئة الأرض تحترق.. ونتيجة تقليل الاغتراب

خالد الصاوي ينفعل على أحد متابعيه ويهدده.. تعرف على السبب

زرع كاميرته تحت ملابس السيدات.. تفاصيل تحرش شاب بـ 500 امرأة ونشر صورهن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرجت النجوم وملأت السماء.. هنا وحلا شيحة بإطلالة كاجوال بصحبة أولادهما.. صور

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ