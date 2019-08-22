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رياضة

ميسي ورونالدو ومارادونا.. فرج عامر: نمتلك لاعبا سيغير خريطة المحترفين المصريين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:22 م
رئيس نادى سموحة
رئيس نادى سموحة
عبدالله هشام
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفريق الأول لكرة القدم يمتلك عددا من اللاعبين صغار السن الموهوبين، لافتا إلى أنه سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الاحتراف.

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: كل ما سموحة يلعب مباراة ودية مع أي فريق أفاجأ بأن الفريق فيه ٤ ميسي و٣ مارادونا و٢ رونالدو، وبعدين العب يالة يا مارادونا ادي لسعيد ميسي وانت ياخميس ميسي قدام لعادل رونالدو وطبعا فيهم مارادونا لا ميسي ولا رونالدو ويتضح ان احنا عندي فوضى في أسماء النجوم دون المضمون".

وأكمل: في وسط كل هذا اكتشفت أن سموحة عندها لاعب شبيه بلاعب عالمي شكلا وموضوعا اعتقد ان لو الدنيا زهزهت معاه ولعب زي ما كلنا شفناه حيغير خريطة المحترفين المصريين سريعا جدا.

جدير بالذكر أن فريق سموحة نهي الموسم الماضي محتلا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة.

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