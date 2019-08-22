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حوادث

إنذار على يد محضر لـ صرف علاوات وزارة البيئة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:47 م
محاكمة
محاكمة
كتب جودت عيد
أرسل أكثر من 700 موظف 148 إنذارا على يد محضر بمحكمة جنح مصر الجديدة إلي وزارة البيئة لإلزامها بتنفيذ الأحكام الصادرة بصرف العلاوات وبدلات السفر والمقابل النقدى الخاص بهم.

وهدد الموظفون أنه في حالة عدم استجابة الوزارة بتنفيذ الأحكام سوف يتم اللجوء لتحريك جنح مباشرة ضد وزيرة البيئة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام.

وأكد الموظفون أنهم حصلوا علي أحكام قضائية واجبة التنفيذ بصرف العلاوات الخاصة بهم، إلا أن الوزارة امتنعت عن التنفيذ.

وأضافوا أن عمليات الصرف لن تكلف ميزانية الوزارة مليما واحدا، حيث سيتم صرفها من إيرادات صندوق حماية البيئة.

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