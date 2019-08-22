خالد الجندى: لا يجوز قول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي .. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام كلمة العشق، مع لفظ الجلالة الله، مشيرا إلى أن العشق أمر جسدى بين رجل وامرأة.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: " العشق لفظ يستدعي التحام المحبوبين والتئامهما ومنها لفظ "تعشيق التروس".



وأشار إلى أنه لا يجوز أن نقول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، فهذا لا يجوز، كما أنه لا يصح أنه يقول لرجل أخر أنه يعشقه.



واستشهد الجندي، بقوله تعالى "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".